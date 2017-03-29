搶泰國遊客？柯P：香港很無聊 一個小島而已
台北市長柯文哲出訪東南亞，推廣北市觀光，泰國旅遊業協會副主席鄭楚錦今天提到，泰國人到台灣觀光人次，很快就會超越香港；至於台灣贏過香港的地方在哪？柯文哲則說，香港很無聊，就一個小島而已，有什麼好看的。
柯文哲說，去年泰國免簽後，與同期比較，來台旅遊人數增加了80％，效果不錯，如果免簽政策不敢一下子開放，可以先從團客免簽著手，逐步擴展到東亞10國，另外是航班要解決，他也強調，可以訓練在台灣的移工或外配，成為會講各國語言的導遊，但設計上要怎麼弄，還要再想一下。
鄭楚錦指出，目前泰國民眾大多只有台北、台中日月潭的行程可以選擇，但台灣不僅有這些，泰國人到香港一年約50萬人次，台灣應該很快會超越香港，泰國人到台灣破百萬不是做不到，但需要更多元的宣傳。
媒體詢問柯文哲，台灣贏過香港的地方在哪？柯則是說，香港很無聊，就一個小島而已，有什麼好看的。
但事後柯文哲則透過市府對外補充說明，台北市內有高山、亦有溫泉，所以要呼籲曼谷的民眾來台北觀光，以台北的美食、文創、歷史文化，加上可以透過觀光免簽、航班增加及導遊人才培訓，相信台北對曼谷人的吸引力一定能夠超越香港。
(中時)
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