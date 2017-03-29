百年老校鶯歌國小新建圖書館，試營運開放露營學童樂歪了
早年由和成公司捐贈鶯歌國小「邱和成紀念圖書館」，因設備老舊亟需改造，在新北市教育局的經費挹注及學校團隊群策群力下，改造成出舒適美麗的閱讀空間，圖書館即將於4月23日正式啟用，但在兒童節前夕，校方以試營運方式設計了兒童節限定版露營體驗活動，讓學生直呼賺到了！
鶯歌國小新建圖書館命名為閱讀陶花源，大門採用青花瓷盤與藍底白花的樹柵，營造出鶯歌「陶」與陶淵明「桃花源記」的融合意象。而兒童節限定版體驗活動「閱讀露營趣」，同時結合自然領域課程，將帳篷、野餐墊、和大自然同時搬進圖書館裡，吸引兒童探訪快樂秘境。
在寬敞明亮的圖書館裡，放入各式各樣的帳篷，五彩繽紛的野餐墊，搭配鄉村風的桌椅，瞬間讓人誤以為走進大自然，再加上目前展示的昆蟲主題書展，活生生的鍬形蟲、獨角仙和竹節蟲，讓孩子閱讀圖鑑或科普讀物時，可以近距離觀察並驗證，正是生活與學習結合的最佳寫照。
圖書館改造後，坐在舒適明亮的地板上，靜靜閱讀好書，成了全校學生最愛的活動，圖書館改造，不但更新的環境與設備，讓學生的原本嬉鬧衝動的個性，趨於沉穩平靜。藉著陶花源的重生，逐漸凝聚成一股寧靜閱讀的力量，這股力量能擴散到校園的每個角落，讓鶯歌國小處處都是美好的桃花源。
(中時)
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