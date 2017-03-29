痔瘡年年有 為何這群人沒有？

痔瘡有年輕化趨勢(達志)

黃先生是服務業負責人，每到生意旺季，一天久坐10幾小時是正常，工作時間長，加上作息失調，不到幾年就胖了10公斤，走路挺個大肚子。但真正困擾他的是痔瘡20年，內外痣嚴重，一大便，馬桶好像凶殺案，顏色紅、味道腥，擦完屁股，衛生紙上都是血。看醫生、擦藥膏試了幾百次，效果有限；他每週爬山、健行，外加飲食調整，依舊沒改善。

一個偶然機會，黃先生聽朋友介紹，開始練白雁氣功。一段時間後，他覺得全身舒暢，很多痠痛不見了，周邊朋友說他皮膚發亮、氣色紅潤，不知不覺中，早上排便越來越順；有一天忽然發現，上完廁所竟然沒流血，排便輕鬆、形狀完整。意外擺脫糾纏20多年的紅馬桶，一夕間的改變讓他如釋重負，很高興自己少挨一刀，更高興從此感覺不到痔瘡的存在。

沒得過痔瘡的人不知道痔瘡的苦，也不了解「有痔在身，口難開」的心情；想要一勞永逸解決痔瘡，又不想開刀，拖著拖著，就這樣與痔共存，匆匆一晃好多年。

俗話說「十人九痔」，痔瘡是現代人常見毛病，不到不得已，根本不願就醫，更別說女性，光想到在醫師面前脫屁屁，就非常難為情；可是遲遲不解決，坐臥難安，有口難言，痛起來分秒不得閒，就像一場不醒的惡夢。

如果以為痔瘡是中老年人的專利，那就錯了。調查顯示，痔瘡有年輕化趨勢，成人痔瘡率達70%，35歲以下有40%。不只單純內痔、外痔、肛裂，很多人就診時往往已發展到一定程度。

養生專家白雁表示，痔瘡是一個多發性問題，普發率高。尤其便祕、長期腹瀉或懷孕晚期孕婦，因肛門長期用力不當或腹壓增加，血液回流變差，形成「靜脈團」，導致痔瘡。

抖濁、猿戲、提肛，專門對抗痔瘡(本報資料照片)

白雁說明，不同類型痔瘡，臨床表現不同。內痔以出血為主，嚴重時會脫出肛門外，引起疼痛；外痔長在肛門外側，看得見、摸得著，痛起來超有感；混合痔，顧名思義，內外痔都有，疼痛當然少不了。

甚麼人會得痔瘡？許多痔瘡患者喜好油炸煎炒、辛辣等油膩刺激性食物，長期吸煙喝酒，生活不規律，不愛運動，久站久坐，經常熬夜。此外，不良的如廁習慣，例如上廁所滑手機，會使肛門周圍的皮膚和血管，在重力作用下，長時間曲張和鬆弛，時間一久，痔瘡就來找。個性方面，容易焦慮緊張的人，也較容易痔瘡上身。

白雁說明，依照體質，痔瘡分三種類型，第一種是喜歡吃辛辣高油脂的食物、過量飲酒、消化系統差的「溼熱蘊結型」，肛門會有下墜感；第二種是體質火氣大，服用過量溫補類食物或藥物，或腸子蠕動功能不佳，造成大便次數減少、堅硬，排便困難的「腸燥便秘型」；第三種是「血瘀氣滯型」，以中老年又不愛運動者居多。

氣功運動是歷史久遠的養生法，適合忙碌的現代人(本報資料照片)

白雁從氣學角度分析，痔瘡是「地道不通」，所謂「瘀則痛、通則癒」， 如果改善直腸和肛門附近的靜脈血流，讓回流順暢，就可減少痔瘡發作。

痔瘡要怎麼改善？白雁建議有痔瘡困擾的人練習「提肛功」。首先，全身放鬆，意守丹田，吸氣時，腹部鼓起，收下巴，肛門放鬆，呼氣時，腹部回縮，肛門內收上提，如此一收一放，每次練習十五分鐘，站、坐、臥的姿勢都可進行。這個功法的重點在「收下巴」，白雁提醒練習時務必謹記。

工作久坐或久站的人，容易招痔瘡，不妨在工作休息時，站著練幾分鐘練習。吸氣時，提肛並兩腳跟提起，腳跟落下時呼氣，肛門同時放鬆，如此反覆，練十八次即可。

白雁另一位學生也是沒開刀就成功甩掉痔瘡。這位學生練功前被痔瘡折磨二十多年，大便困難，經常血便，中西醫、中西藥都試過，但還是有痔難伸、嚴重貧血；正打算咬牙手術，意外接觸到白雁氣功，練功一個月，痔瘡不再發，半年後，外痔縮小，內痔消失。

有趣的是，跟白雁學功的學員遍布海內外，平常甚麼養生知識和經驗都經常分享，唯獨對痔瘡的分享很不踴躍，因為練功之人，只要持續規律練習，很少有痔瘡困擾，也因此提到痔瘡，學員笑說，不用靠正記消痔丸，只要練正記消痔功，練到和痔瘡分手不是夢。

為了享受練習的氣功樂趣，白雁時尚氣功的學員天天起早，久練之後發現痔瘡不來找。(本報資料照片)

※提缸功小功法：

1、提肛呼吸：全身放鬆，意守丹田，吸氣時腹部鼓起，肛門放鬆，呼氣時，腹部回縮，肛門內收上提，如此一收一放，每次練習十五分鐘，站、坐、臥式均可進行。

2、站樁呼吸：工作久坐或久站者，很容易罹患痔瘡，可以在工作間隙時，站著練幾分鐘站樁功，吸氣時提肛並兩腳跟提起，收下巴，然後腳跟落下時呼氣，並肛門放鬆，如此反覆，練十八次即可。

白雁時尚氣功的學員，天天練氣功，煩惱都清空(本報資料照片)

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(中時電子報)