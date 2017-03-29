中國醫大研究證實 針灸能減緩發炎疼痛

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中國醫大針灸研究團隊發現電針足陽明胃經「足三里」穴位可有效減輕發炎性疼痛。(翻攝照片)

「中醫針灸」成效再獲科學研究肯定！中國醫藥大學中醫暨針灸研究中心團隊研究發現，電針足陽明胃經「足三里」穴位可有效減輕發炎性疼痛，充分證實中醫針灸具有減緩發炎疼痛的療效，此研究成果發表於國際頂尖雜誌自然(Nature)雜誌的子期刊「科學報導(Scientific Reports)」。

中國醫大指出，「疼痛」已成為全球化醫療的支出問題，在所有疾病中疼痛相關的醫療更高居榜首，中醫暨針灸研究中心在教育部邁向頂尖大學計畫「中醫藥研究中心」經費支持之下，進行針灸止痛的實證研究，發現電針足陽明胃經「足三里」穴位，可以有效地減輕發炎性疼痛。

研究團隊指出，針灸減輕疼痛感的轉機，主要為其透過釋放內嗎啡與腺苷酸來降低TRPV1與Nav1.8鈉離子通道相關訊息傳導路徑，藉以減緩佛朗氏完全佐劑所引發的發炎疼痛。

(中時)