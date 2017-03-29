落山風也吹不倒 同安國小6畢業生單車200k達陣

同安國小邁向第4年的「同安騎跡」29日順利落幕，9名應屆畢業生不僅單車來回恆春200公里，途中遇上強勁落山風也不投降，賣力踩出自己的路。(謝佳潾攝)

同安國小邁向第4年的「同安騎跡」29日順利落幕，9名應屆畢業生不僅單車來回恆春200公里，途中遇上強勁落山風也不投降，賣力踩出自己的路。(謝佳潾攝)

同安國小邁向第4年的「同安騎跡」29日順利落幕，9名應屆畢業生不僅單車來回恆春200公里，途中遇上強勁落山風也不投降，賣力踩出自己的路。(謝佳潾攝)

逆風而行更有力！同安國小邁向第4年的「同安騎跡」今天順利落幕，9名應屆畢業生不僅單車來回恆春200公里，途中遇上強勁落山風也不投降，賣力踩出自己的路，陪同在側的老師、家長及志工都看得感動不已，直呼小朋友真的長大了。

「3力2心是不變的初衷。」校長蔡信東說，堅持4年的3天2夜同安騎跡，除是給畢業生難忘的回憶外，更是秉持著培養學生體力、耐力、毅力及學習感恩心、服務心的信念，讓他們體驗人生只有靠自己才能完成，騎車靠自己、洗衣住宿也要靠自己。

他說，每到拜訪及借宿的小學，學生們就要幫忙打掃環境，包含清理衛浴間，讓他們學會在答謝對方的同時，也要付諸行動服務回饋。首次騎跡約有30同學參加，但當時家長存有疑慮，而今少子化影響剩下9名學生，不過參與的家長卻多達7人，他們不僅變相支持活動，更親眼見證小孩的蛻變。

「即使踩不下去，他們的腳仍是很用力地踩。」班導師黃雅雅說，從山海國小北上楓港的回程路段，迎面而來的風大到她騎摩托車都很難前行，但也在當下看到最感動的畫面，眼前的車隊沒有停歇，每個小朋友都賣力地踩著單車，每一下都是成長的滋味。

女學生蔡沛妮說，從四年級就開始期待，曾經擔心自己會因體力不足落單牽車，但事實證明只要撐下去，沒有做不到的事。陳怡君則說，途中見到徒步環島者好興奮，大家互相加油的感覺真好。

(中時)