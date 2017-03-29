竊盜人贓俱獲 通緝犯友人關切一併被逮
遭竊盜及毒品案通緝的王姓男子，日前到賣場偷竊價值4萬元洋酒，遭店員發現向第四分局大墩派出所報案，便衣警員趕到場逮個人贓俱獲，王男的董姓友人在旁佯裝民眾也趨前關心，沒想到被警方認出是毒品通緝嫌犯，將2通緝嫌犯一併逮捕送辦。
警方日前接獲賣場報案指稱，發現賣場內疑似有人企圖行竊，警方到場埋伏，發現王男涉嫌竊取9盒洋酒禮盒，共價值4萬元，並帶到賣場內較偏僻的走道，以攜帶的剪刀拆除包裝，將洋酒藏放在黑色的大背包內，準備離去時，便衣員警一舉查獲。
警方調查發現，王男除有多筆竊盜前科，還分別因2件竊盜及2件毒品遭法院通緝在案。警方向王男詢問案情時，在過程中佯裝民眾在旁閒晃的董姓友人，以為有人找王男麻煩，趨前關心，眼尖的員警認出他是毒品案通緝嫌犯，一併逮捕，將王男依竊盜罪送辦、董男移送歸案。
賣場人員表示，王、董2人常出沒賣場疑似竊取酒類商品，當天再度發現2人上門即不動聲色通知警方。王男供稱，他平日打零工維生，因染上毒品而入不敷出，與董姓友人起歹念行竊，再隨機尋找買家變現。
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(中時)
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