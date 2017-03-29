視覺新革命 teamLab展引領數位藝術風潮

人氣作品〈彩繪水族館〉將觀眾的創作與互動科技結合，創作出的海洋生物在藍海中悠遊。All Content © teamLab Inc.

正在華山1914文創園區展出的「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」，利用數位科技打造全新型態的藝術空間，吸引不少名人前往體驗數位藝術的魅力，包括藝人隋棠、修杰楷以及李詠嫻等，皆在Facebook分享與家人的看展心得。知名台灣藝術大學美術系教師鄭治桂提及，新的科技彷彿也喚起舊有藝術型態曾經帶給人們感動的記憶，而感官刺激與視覺革命也從未止息。

展覽空間如同迷宮般，走過黑暗通道直到掀起布幕，超過600坪空間交錯穿插17件創作，讓人讚嘆的影像效果，呈現像萬花筒般的光影世界。兩度前往看展的鄭治桂老師分享看展心得，他提到當數位影像從巨大螢幕的投射、擴張到環繞四周的牆面，到充塞完整的空間，從地面到屋頂完全籠罩著人們行動的空間，影像的投影已不再是平面的色彩與光線，更延伸到流動的視覺經驗。從十九世紀末暗室的電影光畫(cinématographie)，到二十世紀的映畫(motion picture)疊影，二十一世紀的人類視覺感官，早已經以數位的光速拋向雲端。

走入2016年的新創作〈塗鴉大自然〉中，巨型彩色鯨魚在立體場景中四處悠遊，觀眾的參與讓作品更加豐富。All Content © teamLab Inc.

熱愛藝術的鄭老師更提及，1960年代興起的錄影藝術佔據時間的意象，曾經使錄影擺脫紀錄文獻的功能，而成為教科書中的經典之後，歐美各國美術館中的繪畫藏品甚至現代藝術的新媒材，已成為藝術史家或是評論者理性分析上個世紀之靜止的考古文獻(document)了。這個世代的電子遊戲與3D影像正以手機載具將影像送到每一個人的手中，傳入每個人的眼裡。

第一展區由三件作品打造而成的花花世界，teamLab嘗試打破作品的框架，讓作品之間獨立卻又相互影響。All Content © teamLab Inc.

而teamLab的作品嘗試突破藝術及科技的界線，並且相信數位科技將可以擴大藝術的範圍，將藝術結合數位技術，探索人與藝術之間的新關係。作品邀請觀眾親身走入虛擬的影像空間中，主動的參與行為，也讓藝術有不同的詮釋。不斷為世人帶來驚喜的teamLab，正在引領一場數位藝術的新風潮。「teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地」進入閉展倒數階段，將展出至4月9日，主辦單位表示展覽僅規劃台北站，將不會移展至其他縣市，呼籲觀眾把握最後的展期。

(中時電子報)