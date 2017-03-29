就是要抗暖化 加州帶頭反川普

美國總統川普，簽署廢止《清潔能源計畫》（Clean Power Plan, CPP）行政命令前，在環保署發表簡短談話。後排由左至右為副總統潘斯(Mike Pence)、環保署長普魯特（Scott Pruitt）、內政部長辛克（RyanZinke）。(圖/美聯社)

加州州長布朗(Jerry Brown)。(圖/美聯社)

川普28日才剛簽署行政命命，廢止前任總統歐巴馬的抗暖化政策，他為了促進國內鑽油和煤礦業的發展，增加燃料產量，不惜將多項環保政策廢止，但是此舉立刻引發了環保團體和加州州長布朗(Jerry Brown)的強烈不滿，布朗直接槓上川普，推文說「這是巨大錯誤、有違科學。」

此外，洛杉磯市長賈西堤(Eric Garcetti)也聲援表示支持布朗，不顧川普的錯誤政策，他將繼續努力實行環保，預計到2050年，將減少80%的溫室氣體排放量，更希望未來能夠達到溫室氣體0%排放的標準，致力推動100%使用清潔能源的願景。

根據《法新社》(AFP)報導，加州向來是美國各州中的環保先鋒，積極關注氣候議題，川普宣布廢除多項相關環保政策以後，加州表示，未來不排除與政府針對氣候議題，打法律戰爭。

川普堅持廢除歐巴馬總統任內設立有關對抗全球暖化的政策，聲稱中止這些環保措施，將有利於美國煤礦和鑽油業的勞工處境。引來加州當地環保人士、團體和政府組織相當不滿，加州向來致力打擊氣候變遷的暖化議題。同時，加州擁有全美最大的汽車市場，因此對於降低溫室氣體排放量的行動相當積極。

加州州長布朗更立即在推特表示，川普周二簽署行政命令，解除歐巴馬政府的《清潔能源計畫》（Clean Power Plan, CPP），是一個巨大錯誤，有違科學本身。

布朗表示過去10年來，加州每年成功減少3500萬公噸溫室氣體排放量，成果顯赫。他承諾2020年，可以進一步降低更多溫室氣體的排放量。加州州長帶頭反對川普政策以後，立刻獲得洛杉磯市長賈西堤(Eric Garcetti)的聲援支持，川普的新舉措，勢必面臨來自各界的嚴重反彈。

(中時電子報)