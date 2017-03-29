氟派瑞爭議 林聰賢籲不要傷害茶農

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農委會主委林聰賢（前）呼籲不要傷及茶農。（黄世麒攝）

衛福部食藥署長吳秀梅。（黄世麒攝）

針對農藥「氟派瑞」爭議，農委會主委林聰賢29日赴立法院備詢時強調，氟派瑞是「低毒量」農藥，呼籲國民黨團不要說成「喝茶配農藥」，不然會傷及茶農及台灣茶。

衛福部食藥署長吳秀梅受訪時表示，目前已暫緩氟派瑞用於茶葉上，之後衛福部與農委會兩邊會同步公布相關標準，強調目前的現況就是不得檢出。

(中時)