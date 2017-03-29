329青年上街頭 為創世募發票
329青年節，65位稻江科技暨管理學院學生上街頭，為創世基金會募集發票，幫助植物人。
今上午嘉義縣朴子配天宮前，多位被賦予使命的嘉義火焰舞蹈團愛心大使，帶領稻江師生深入朴子市大街小巷，共同為這片土地上的弱勢團體盡分力，沿路民眾被學生熱情感染，開心揮手並捐出身上發票響應。
此外，朴子配天宮董事長黃清田也捐出500個媽祖小神衣給創世義賣，黃清田說，創世嘉義院深耕在地植物人服務，大家有目共睹，為延續植物人服務，幫助更多弱勢家庭，配天宮除提供活動場地，更捐贈媽祖小神衣吊飾供義賣，期望民眾做愛心之餘，還能獲得媽祖婆的隨身保佑。
(中時)
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