329青年上街頭 為創世募發票

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出發做愛心前，嘉義火焰舞團先熱舞一番，炒熱活動氣氛。（呂妍庭攝）

參與人士以敲鑼象徵敲響愛的腳步。（呂妍庭攝）

包括稻江科技暨管理學院師生、配天宮董事長黃清田、嘉義火焰舞團29日都站出來響應創世基金會發票勸募活動。（呂妍庭攝）

稻江科技暨管理學院學生在329青年節這天上街頭，為給創世基金會植物人勸募發票。（呂妍庭攝）

為協助創世基金會植物人服務，配天宮捐出500個媽祖小神衣吊飾給創世義賣。（呂妍庭攝）

329青年節，65位稻江科技暨管理學院學生上街頭，為創世基金會募集發票，幫助植物人。

今上午嘉義縣朴子配天宮前，多位被賦予使命的嘉義火焰舞蹈團愛心大使，帶領稻江師生深入朴子市大街小巷，共同為這片土地上的弱勢團體盡分力，沿路民眾被學生熱情感染，開心揮手並捐出身上發票響應。

此外，朴子配天宮董事長黃清田也捐出500個媽祖小神衣給創世義賣，黃清田說，創世嘉義院深耕在地植物人服務，大家有目共睹，為延續植物人服務，幫助更多弱勢家庭，配天宮除提供活動場地，更捐贈媽祖小神衣吊飾供義賣，期望民眾做愛心之餘，還能獲得媽祖婆的隨身保佑。

(中時)