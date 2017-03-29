英脫歐信函 即將送達歐洲理事會

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英國今天啟動歷史性的脫歐程序，歐洲理事會主席圖斯克上午預告，今天下午就會收到英國正式的脫歐通知信。

據外電報導，英國首相梅伊（Theresa May）已簽署歷史性的信函，這封信將由英國駐歐盟大使巴羅（Tim Barrow）遞交給歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）。

而圖斯克今天上午表示，他將在下午布魯塞爾時間13時20分（台灣晚間19時20分），從巴羅手上收到這封英國通知啟動歐盟里斯本條約（Lisbon Treaty）第50條條文的脫歐信函。

歐盟接下來要展開的程序是在收信後的48小時內，將談判指引草案送給英國除外的其它27個成員國。另在4月針對英國脫歐召開特別會議，確定談判準則及任命談判人員。1060329

(中央社)