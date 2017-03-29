達德商工汽車科組義診團 下鄉「健檢」獲好評

達德商工汽車科學生認真為民眾檢修機車。(鐘武達攝)

田尾鄉長陳君栓（穿襯衫）很欣賞學生的認真態度。(鐘武達攝)

達德商工汽車科學生不僅義務健檢汽機車，還幫忙洗車。(鐘武達攝)

彰化縣私立達德商工汽車科學生組成「義診團」，今天上午到田尾鄉饒平村為社區民眾進行汽、機車健檢，而且免費提供換機油及洗車的服務，省下保養費的阿伯稱讚「孩子很棒」，鄉長陳君栓更肯定說「肯做的孩子，未來一定有希望」。

達德商工汽車科主任劉振裕率領由2、3年級14名學生組成的汽、機車健檢志工到饒平社區天乙宮服務，社區口耳相傳，大早就有10多名民眾騎著機車、或開著自小客車排隊等著「試功夫」，反應很熱烈。

學生志工穿著工作制服，帶著專業維修工具與檢測儀器，服務到位，1名婦人拜託幫忙檢查機車，學生充分展現專業，立刻查出「煞車片已磨損」；還有1名老阿伯說「已經不記得什麼時候換過機油」，學生仔細檢查以後說「真的該換了」。

14名學生志工，方芷苹是唯一的「女黑手」，家住二林的她，家裡經營汽車修配廠，從小耳濡目染，對修車有濃濃的情感與興趣，她相信自己能夠勝任黑手的工作，並認真考慮以後要接班。

鄉長陳君栓專程到現場打氣並致謝，看到學生認真投入，有感而發說，現代年輕人大多不肯吃苦，這群孩子卻願意做弄髒手的工作，很佩服。

(中時)