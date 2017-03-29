「幫國家養小孩」 婦團籲政府全額負擔育嬰假期間年金保費

年金改革爭議持續延燒，婦女新知基金會等多個婦團今天連署聲明，年改將育嬰假納入軍公教退撫年資，但不分軍公教勞，保費仍須自付一定比例，由於申請育嬰假多為女性，等同「懲罰女性」，育嬰假期間保費應由政府全額負擔。

連署團體包括婦女新知、女學會、婦女救援基金會、屏東縣好好婦女權益發展協會、台灣工人先鋒協會、青年勞動九五聯盟、專櫃暨銷售人員工會、全國教保產業工會等單位。

婦團指出，考試院3月16日通過「公務人員退休撫卹法」修正草案，公務人員申請「育嬰留職停薪」期間年資，得選擇全額自費繼續撥繳退撫基金費用，就可併計入公務人員退休、資遣或撫卹年資，也是目前方案中性別權益小小進展。

然而，勞工保險、公教人員保險、軍人保險的「育嬰假期間」年資與保費也應該改革，現行制度下，軍公教申請育嬰假，須自付35％保費，才可計入原本中斷的年資；勞工則須自行負擔20％。在仍多以女性為主要照顧者的台灣社會，以續保之名要求被保險人繳納保費，就是在懲罰女性。

婦女新知指出，國家本應分擔照顧及養育下一代責任，但台灣政府提供的托育公共化服務，0-2歲幼托服務的涵蓋率卻只有約15％，2-6歲也僅約4成，更連保費也不願補貼，造成生育率世界最低惡果。年金制度依賴世代互助的社會契約，當前的年金危機主要源於人口結構的少子女化、高齡化，需要有更多的下一代及提升勞動率才能從根本解決年金危機。

婦女新知強調，政府不應以略施小惠而自得，呼籲政府應踏出年金改革重視性別平權與分配正義的「第一哩路」，要求受雇者在育嬰假期間保費，應全額由政府負擔，不分職業，凡是受雇者，都應享有生育風險公共化的同等保障。

「年金改革要實現性別正義。」同時，政府應大幅增加托育公共化服務，讓更多人願意生養小孩，同時能持續就業，人口老化以及人口經濟力不足的問題才可逐漸獲得紓緩。

(中時)