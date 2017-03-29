各路英雄湧入墾丁 推動創意環保宣導
即將於4月展開的墾丁春天音樂季，環保署與屏縣環保局共同聯手，於墾丁大街及春吶等指標性活動地點，推動一系列環保創意宣導活動，今年更以「做回收、High起來」為精神口號，打造一系列創意宣導活動。
今年選用「螞蟻」做為吉祥物代表，並命名為「小資蟻」，主要構想為螞蟻透過群體合作，將人類遺留食物以全部資源回收再利用方式，回收托運回巢「全分類、零廢棄」，彷彿是環保「綠色英雄聯盟」的代表，非常符合環保署推動「資源回收、垃圾全分類、零廢棄」的目標。
屏縣環保局長魯臺營說，螞蟻特性也是勤勞、團結象徵，符合今年墾丁音樂季結合慈濟基金會志工、屏東青年志工、墾丁社區志工、鵝鑾鼻社區志工及龍水里社區志工等「綠色英雄聯盟」，以螞蟻雄兵團結的精神，共同在墾丁音樂季期間宣導遊客做好垃圾分類與資源回收。
(中時)
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