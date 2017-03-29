前瞻計畫相關預算僅4年20億 原民：回家變離家

「若要有一條讓原住民回家的路，那條路是什麼樣子？」行政院宣布將砸8800億元投入前瞻建設計畫，但原民團體今天控訴，與原住民族相關預算僅4年20億元，「少得可憐」又缺乏藍圖，恐讓原民「回家路」變成「離家路」。

原民團體「原轉小教室」指出，檢視8800億元預算規畫，與原住民族相關僅4年20億元，若以人口比例換算，遠不及原民應占的2.3％；且計畫包含社區營造、長照、托幼、綠能、產業等，看似無所不包，卻難以想像20億元如何達成目標，更連最基本的部落範圍都不清楚。

原轉小教室也質疑，長照、托幼業務與衛福部重疊，卻看不出任何針對原民特性的規畫；產業項目則缺乏具體藍圖，僅限專案補助或輔導，無助於減緩部落青年勞動力、工作機會與就業多樣性流失。要讓原民青年回歸部落，應創造能支持在地微型經濟與產業連結契機。

「只蓋馬路，會讓更多青年從部落流向都市。」前原民台長馬耀˙比吼說，原民不要施捨，只希望孩子能在部落長大，才是真正前瞻。原民歌手那布說，原民沒有根，日前公布的傳統領域畫設辦法已撕裂族群，回家路更迢迢，原民要有自己的空間、有尊嚴與自信。

「回家的路不只是軌道或工程。」原民團體指出，建設計畫與工程必須建立在完整的原住民族傳統領域上，考量原民社會發展與部落觀點，拒絕「殘補式」福利政策；也要求政府應設立從幼兒園到大學的母語全程教育，維護各部落文化主體性，同時公平分配醫療資源。

原民會回應，建設以國家整體發展為前提，不分族群或地區；不過，針對原住民族部落，已增列「文化健康站及住居友善空間整建」、「免費戶外無線寬頻上網」與「經濟產業發展」等項目；此外，原民會每年也編列超過76億元預算，投入原住民族各項建設與發展。

(中時)