藍營青壯立委共聲明 主席選舉勿淪口水戰

國民黨青壯派立委江啟臣、林為洲、王惠美與蔣萬安等人今天共同擬定青壯派立委聲明，要求正在如火如荼舉行的國民黨主席選戰不要淪為口水戰、互抹泥巴。江啟臣表示，各陣營表態參選至今，已經成為過度負面針對性的攻擊性選戰，引起民眾、基層焦慮，看不出國民黨要從灰燼重建的感覺，遑論重返執政，他呼籲參選者公開辯論未來願景與政策取代口舌之爭。

江啟臣等人發表聲明也獲得同黨不少立委支持，藍委賴士葆、陳宜民、張麗善、顏寬恒、柯志恩、馬文君也到場相挺。郝龍斌陣營的前立委吳育昇以及詹啟賢陣營的代表張斯綱也到場聽取青壯派立委發表共同聲明。

江啟臣指出，目前青壯世代看到五大挑戰：一、國民黨執政時過度依賴行政部門政策論述，在野後暴露論述空虛的問題，應發展明確施政對案；二、民進黨已暴露執政後的虛假被民眾質疑，卻不代表國民黨已足夠讓民眾信賴，國民黨如何融合既定路線以及因應社會變遷，回應民意。

三、民進黨蓄意將國民黨與「親中賣台」劃上等號，民進黨上任後兩岸僵局雖然使民進黨進退失據，但國民黨仍深陷「親中賣台」的污名中，黨主席如何讓國民黨扮演兩岸穩定力量又能撕去「親中賣台」標籤；四、國民黨世代斷層大，如何培養人才並與年輕世代接軌；五、黨主席應帶領黨內同志贏得下一場選戰，對於下一場選戰的佈局又是如何？

林為洲表示，國民黨以往都靠資源分配、組織動員去選舉，沒黨產以後，這種選戰方式不再可行，他認為黨主席應該思考未來沒有黨產之後，「後黨產時期」怎麼面對選舉，怎麼面對基層民意。林為洲期待國民黨可以變成如先進民主國家一般，以政策議題為導向，以政策的左右光譜為導向的轉型後的政黨。

王惠美則強調，至今黨主席選舉還有省籍之爭令人痛心，黨主席選舉到現在也還在吵誰有人頭、有權貴的黨內鬥爭，只看到言語交鋒謾罵，看不到候選人帶來什麼希望，她呼籲候選人聽聽基層怎麼說，「過去都是大老說的算，現在真的不一樣了。」

賴士葆表示，遺憾選舉過程的交鋒讓國民黨越來越不被社會認同，「選黨主席就是選班長、選班長、選班長，大家是同志不是敵人，選完還要團結來打拼」。賴士葆指出，黨團預計要辦一個類似政見擂台的發表會，目前差不多要談成了，他呼籲，六名候選人都一定要排除萬難來參加，「立法院是目前國民黨最高民意機關代表，不來這邊講跟誰講？」

(中時)