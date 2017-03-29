陶博館醃脆梅推「老梗場」，老朋友可享優惠

就讀建中的魏治宇（左）和同學余曜均畢業於鶯歌國中，得知有醃脆梅「老梗場」，決定揪一團念建中的鶯歌國中同學會參加。（陳俊雄翻攝）

鶯歌陶瓷博物館將於3月31日至5月14日舉辦「2017甕藏春之梅－醃脆梅活動」，自3月起開放早鳥報名至今已破4000甕，為了來不及搭上早鳥價的民眾也能享有優惠，館方在4月12、19、26日及5月3日上午9:50第1場推出「老梗場」優惠。

館方說，凡是3人以上的老同學、老同事、老朋友，一起穿學校制服、工作制服、社團制服來參加醃脆梅活動，就可享優惠價599元（原價660元），每場次限量120甕，4月5日9時30分起開始電話報名，額滿為止，DIY費用活動現場繳交。有興趣報名的人可撥打預約專線（02）86772727分機710、711，或上陶博館官網查詢。

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