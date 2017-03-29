勞團怒吼年金改革變「改惡」 要政府踹共！

年金改革方案即將拍板，但爭議持續延燒，勞團今天前往勞動部抗爭，質疑勞保年金改革淪為「修惡」，讓勞工多繳、少領、延後退，退休老年生活失去保障，恐造就更多「下流老人」，要求政府比照基本工資門檻為請領地板。

「年金改革沒保障，勞動部踹共！」近百名勞團成員高呼口號，怒吼反對年改方案。工鬥成員陳姳臻表示，年改會預計明天訂出方案，但所謂「改革」淪為「改惡」，保費費率逐年調高至18％、薪資採計從60個月拉長到180個月。

她指出，費率提高讓勞工繳更多，但平均薪資採計期間拉長，由於不少勞工為低薪、或工作收入不穩定，恐拉低數字而嚴重影響請領金額，再加上一律延退至65歲，多數勞工的退休老年生活將失去保障，淪為「下流老人」。

工鬥成員郭冠均指出，政府應該看見有不少勞工為「年金弱勢」，每月請領金額遠不及最低基本工資，老年生活毫無保障。蔡英文總統今年初曾承諾，給予勞工最基本保障，但只見跳票，對於未來步入職場年輕勞工更是殘害。

他痛批，政府宣稱因財務問題才須改革，確保年金不破產，但即使年金可以永續運作，不代表勞工生活就有保障。行政院將砸8800億元投入前瞻建設計畫，引發諸多批評，呼籲政府「好好反省、檢討，財源究竟要用在哪裡？」

工鬥指出，政府曾評估老年生活每月至少需要3萬0901元，但根據勞保局最新統計，目前國內退休勞工每月平均僅領1萬7518元，更遠不及2萬1009元基本工資門檻。要求政府應優先保障「年金弱勢」，以基本工資為地板。

工鬥控訴，年改方案完全不符政府宣稱的世代正義。台灣面臨低薪、少子化，年改卻讓勞工每隔一段時間就「少領一點」。政府若思改革，應建立額外「稅收年金」，藉增加資本課稅建立新財源，讓弱勢族群老年有最基本保障。

勞動部勞動保險司副司長鄧明斌回應，相較軍公教，勞保已是最小幅度、且為必要、漸進改革。「多繳」是不分軍公教勞均須共同面對的困境，財務問題也是年金改革主因，但已通過「安心條款」，由政府負最後給付責任。

他指出，提高費率已儘量緩和，每年調高0.5％、逐年提高至18％；而延長薪資採計期間也為更公平、合理，防止低薪高報情形。至於勞團質疑「少領」，已退休勞工給付將不受影響，且勞工不只有勞保年金作為所得，尚有勞退新舊制、儲蓄保險等，若仍有不足，還有政府社福補貼管道可以利用。

(中時)