如易科技「蠶絲」門市開幕
台南縣下營曾是蠶絲大產區，近幾年來已式微，如易農業科技公司欲重振絲鄉雄風，推出絲蛋白的四種保養品，台南市首家門市「金樺本舖」，近日並在台南市金華路二段18號開幕。
如易董事長施任青表示，近年來，台灣農
業的質與量均逐年下降，若不思振興，整體農業危機將會影響到社會與國家的安全。
如易農業科技公司以重振國內蠶桑生產為主力策略，率先和苗栗農業改良場合作，取得授權生產的蠶絲蛋白水解技術，第一波推出
以美妝為基礎的絲蛋白系列產品。
施任青表示，在無毒環境下所孕育出來的蠶絲蛋白，含有18種氨基酸以及痕量元素，蠶絲蛋白所製造的美妝產品可讓使用者肌膚呈現如絲般柔潤光采，緊緻透亮，如易的絲蛋白乳化技術，更於2013年獲得韓國首爾金獎。
施任青說，多數業者在開發新產品時，往往只重視價格，忽略決定產品價值的正確原料與技術，如易已在台南市安南區養蠶，希望不久的將來，除振興過去下營「蠶鄉」美譽之外，甚至要成為台灣養蠶重鎮。
金樺本舖提供絲蛋白保濕露、精粹液、滋養
乳霜和生纖面膜，另有數款加入絲蛋白的手工皂，開幕期間推出特價優惠活動，店址: 台南市金華路二段18號，電話(06)2619927。
(中時)
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