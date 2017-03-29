社民黨年改四問 要求最低保障給付

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社民黨向民進黨政府提出「年改4問」。（黄世麒攝）

社民黨向民進黨政府提出「年改4問」。（黄世麒攝）

社民黨29日召開記者會，向民進黨政府提出「年改4問」，要求政府重視老年經濟安全與世代正義，同時也提出最低保障給付，作為實施基礎年金前的暫時性改革方案。

(中時)