兒童節，頂新送給永靖孩子全新溜滑梯
兒童節前夕，頂新和德文教基金會購置溜滑梯等設捐贈給公所汰換鄭成功公園的老舊遊戲器材，作為送給永靖孩子的兒童節禮物 ，基金會更將斥資逾3000萬元認養公園及老人文康中心10年，回饋社區。
位在永靖鄉永社路的鄭成功公園與老人文康中心，原是鄉公所負責管理與維護，但公所經費有限，無法負擔高額的養護費用，頂新和德文教基金會決定挺身而出，提出認養意願，期使善盡企業責任，要做社區的好鄰居。
認養計畫為期10年，包括環境設備養護、水電費用以及聘用3名管理人員等開銷，估計每年花費超過300萬元，基金會也會在每年元宵節、中秋節，舉辦社區聯歡與義診等活動，服務更多鄉民。
為了提升兒童遊憩安全，基金會特別在兒童節前夕捐贈溜滑梯等器材將公園內的老舊遊戲設備汰換。捐贈儀式由林德勳、永靖鄉長詹木根以及村長、社區各界共同主持，最開心的，則莫過於共襄盛舉的幼兒園小朋友，揭幕儀式一結束，就已迫不及待爬上溜滑梯展現好身手 。
(中時)
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