搭專車送高麗菜 老人家喜出望外

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大林鎮公所推動老人照顧服務專車多年，方便鎮內長輩外出購物、訪友與就醫，大林鎮長黃貞瑜今天在專車停靠在大林國小前時，贈送高麗菜給老人家，讓阿公阿嬤喜出望外。

黃貞瑜表示，大林鎮偏遠地區交通不便，老年人外出需靠親友接送，公所自98年2月起辦理「健康趴趴走」—老人照顧服務專車方案，於每週三在各里定點接載有需求的老人家。

大林鎮公所指出，健康趴趴走專車，目的是讓老人家可以自由的前往街上購物、就醫、洽公、找親友、辦事情，希望每位老人都能生活得自由自在，快樂又有尊嚴。

大林鎮公所表示，多年來，長輩已習慣在每週三出門搭乘專車，大家坐在車上，開始和一群車友聊天，互動熱絡，充滿笑聲；每週坐趴趴走專車，已成當地老人家最盼望的一件事。

黃貞瑜今天特別贈送高麗菜給搭專車的老人家，除了能幫助菜農外，也提供長輩在清明節做春捲的食材，讓搭車老人家樂開懷。1060329

(中央社)