Apple pay付款 搭台灣大車隊行得通

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Apple pay進入台灣，台灣大車隊搶先合作，即日起搭乘台灣大車隊的計程車，都可以使用Apple pay付款。

台灣大車隊說，民眾只要下載Apple pay，下車時和司機說明要用Apple pay付款，輕輕一刷，就可完成付款，簡單又方便。

台灣大車隊的支付平台相當完整，除各家銀行信用卡外，還有歐付寶、支付寶、街口支付等電子錢包、悠遊卡等，現在新增Apple pay，支付選擇更加多元。

台灣大車隊說，Apple Pay在操作上非常簡單，使用時，實際的卡號不會儲存在設備上，也不會儲存在Apple伺服器上，不用擔心卡片資料外露，隱私及安全都受保障。

目前，台灣大車隊在全台約有1萬7000輛計車，使用Apple Pay付款，仍可享有累積信用卡紅利點數；下車時，只要將綁定好Apple Pay的手機在信用卡機感應就能輕鬆付款，交易紀錄上清楚明瞭。

電子行動支付對司機來說，車資收入一目了然，對乘客更是省去拿錢找零的困擾。1060329

(中央社)