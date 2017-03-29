東芝估淨損逾1兆日圓 日製造業最高紀錄

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正進行經營重建的日本東芝公司（Toshiba）宣布，在美國核電事業子公司西屋電氣（WH）等2公司聲請適用聯邦破產法第11條。東芝淨損可能逾1兆日圓，創日本製造業最高紀錄。

「日本經濟新聞」報導，東芝今天宣布旗下在美國的核電事業西屋電氣（WH）等2家公司，向美國紐約州的聯邦破產法院申請適用聯邦破產法第11條。

東芝表示，這2家公司的負債總額約98億美元（約1兆900億日圓），東芝的2016年度（截至2017年3月底的財會年度）最終損益淨損估計可能達1兆100億日圓。原本預估虧損2900億日圓。

截至3月底，東芝資不抵債的金額可能達6200億日圓。先前預估是1500億日圓。

東芝考慮將西屋電氣集團切割，從以美國為主的海外核電事業撤退。西屋電氣於2015年底收購核電建設服務公司，但因人事費用、材料費等膨脹，超乎預期，公司難以為繼。1060329

(中央社)