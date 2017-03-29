台中國際機場添新航班 台灣虎航啟航

我要評比

台灣虎航今天加入台中國際機場航線，每天台中澳門兩地直飛，將提供中部民眾便捷的飛行選擇！台中市政府表示，未來希望航點持續拓增，讓更多國際旅客到台中觀光。

台灣虎航今天在台中國際機場舉行「台中–澳門」首航儀式，台中市政府副秘書長郭坤明、觀光旅遊局副局長陳育正、市議員楊典忠、民航局台中航空站主任張瑞澍、台灣虎航董事長張鴻鐘、營運長廖崇良等人共同出席，歡迎首航到台中的旅客，也歡送首航旅客前往澳門。

「台中國際機場如虎添翼！」郭坤明表示，市府積極推動「中進中出」觀光模式，以3到5小時航程距離為目標，帶動中台灣國際觀光，2年來已促成11個航點，希望持續拓增，讓更多國際旅客到台中觀光。

台灣虎航營運長廖崇良表示，虎航是全台平價航空進出台灣市占率最高、也是唯一提供三地前往澳門的國籍平價航空，「台中–澳門」新航線是除了桃園、高雄之外，虎航第3條台灣直飛澳門航線。

廖崇良指出，新航線每日飛航一班，去程航班於下午1時35分自台中國際機場出發，回程航班於上午11時10分自澳門國際機場起飛，提供中部鄉親出國旅遊更多選擇。1060329

(中央社)