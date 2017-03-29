法湖畔小鎮太美 杜拜公主贈重金蓋公園
法國東部一個湖畔小城，居民僅1200人，但憑藉湖光山色，吸引許多富人前往度假，近期更有一名杜拜公主慷慨贈與新台幣3270萬元，讓市府建一座可供她女兒與當地孩子玩的公園。
艾克塞恩維克斯（Excenevex）位於法國東部利曼湖（Lac Leman）畔，風景優美，不乏富人及權貴在湖岸邊置產。
地方媒體「多芬內報」（Le Dauphine）報導，艾克塞恩維克斯近期獲得杜拜（Dubai）的馬克統公主（Lateefa bint Maktoum）一筆將近100萬歐元（約新台幣3270萬元）捐款，用來建造兒童遊戲公園，市議會一致決定接受贈與。
報導引述市長費雍（Pierre Fillon）的說法表示，馬克統公主會說法語，也很喜歡法國，一年在當地城堡度過5到6個月時間，她希望她的女兒能和當地小孩一起玩，雖然艾克塞恩維克斯已有一個沙灘遊戲公園，但來自杜拜的人不會太喜歡沙子。
因此，市政府選了片湖畔草地，這塊地正好在等資金到位，以蓋一座景觀公園，馬克統公主的贈與有如及時雨。
根據報導，艾克塞恩維克斯也曾於2009年獲得來自阿布達比（Abu Dhabi）的20萬歐元贈與。1060329
(中央社)
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