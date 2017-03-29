恙蟲病死亡率可達60% 掃墓不可不慎
清明節連續假期將至，雲林縣衛生局呼籲民眾掃墓時，應避免接觸恙蟲孳生環境，以免感染恙蟲病；由於恙蟲病死亡率可達60%，民眾不可不慎。
雲林縣衛生局指出，人類被恙蟲叮咬到的地方，通常會出現無痛性焦痂，若未經妥適治療，死亡率可高達60%，一旦經治療後，死亡率小於5%，因此若感染恙蟲病，應儘速就醫治療。
衛生局表示，恙蟲病是經由帶有立克次體的恙(蹣)幼蟲叮咬而感染，恙(蹣)幼蟲會停留在草叢中，伺機攀附到經過的動物或人類身上，因此若未做好保護措施，可能遭恙(蹣)叮咬。
人類一旦感染恙蟲病，潛伏期通常為9至12天，發病時會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，大約發燒1週後，皮膚會出現紅色斑狀丘疹。
衛生局提醒民眾，若清明節掃墓必須接觸草叢環境，可穿著淺色長袖衣褲、手套、長靴，並紮緊袖口及褲管口，同時在皮膚裸露部位塗抹驅蟲劑；離開草叢後應儘快沐浴，且換洗全身衣物。
若民眾出現疑似恙蟲病症狀，請儘速就醫，並告知醫師旅遊史，尤其是出入草叢等暴露史，以協助醫師確診治療及進行防疫。1060329
(中央社)
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