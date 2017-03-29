台中屯區捷運系統 獲補助可行性研究經費

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交通部同意補助「大平霧捷運系統可行性」研究經費，將研議串聯大里、霧峰、太平地區的輕軌捷運系統，與捷運綠線形成一個完整的環狀，滿足人口密集地區的大眾運輸需求。

交通部今天行文台中市政府同意補助「大平霧捷運系統可行性」研究經費新台幣780萬元，台中市交通局長王義川表示，「大平霧捷運系統」可行性研究經費780萬元，感謝立委何欣純協助向中央爭取，這讓屯區捷運計畫宣告正式啟動，也讓台中軌道路網更加完整。

王義川表示，市府預計今年即可啟動「大平霧捷運系統」規劃作業，明年初提報可行性報告讓交通部核定，預計2030年完工通車。

交通局表示，「大平霧捷運系統」目前的規劃是從捷運綠線大慶站，沿途行經文心南路、德芳南路，並沿旱溪往北，從文心南路大慶站往南到大里、霧峰、太平再轉至北屯，將與綠線形成環狀路網。1060329

(中央社)