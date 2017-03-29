英啟動脫歐程序 梅伊呼籲全國團結一致
英國今天正式啟動脫離歐洲聯盟程序，這個歷史性的一步導致英國分裂，並使歐盟的未來出現疑慮。首相梅伊將到國會力促，啟動里斯本條約第50條的此時，全國應團結一致。
法新社報導，歐盟前幾天才剛慶祝60歲生日，英國就準備成為第一個尋求脫歐的國家，嚴重打擊在二次大戰灰燼中誕生的歐盟。
在英國公投意外決定脫歐的9個月後，英國首相梅伊（Theresa May）啟動里斯本條約（Lisbon Treaty）第50條（Article 50），意味著英國將在2019年脫離歐盟。
根據唐寧街首相辦公室發布的講稿摘要，梅伊今天稍晚將向國會議員說：「我們不能再受制於公投時投下的票，而要下決心讓公投結果獲致成功。」
梅伊也表示：「啟動第50條就是國家團結的時刻。」蘇格蘭議會昨天投票支持再度舉行獨立公投，要脫離英國，試圖維繫與歐盟的關係。
梅伊已經簽署英國脫歐信函，今天呈交歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）。
歐盟預計於31日首度回應英國，接著4月29日召開歐盟領袖峰會，通過與英國談判的指導方針，表示可能還需要幾週才會舉行正式會談。
歐盟首要之務是談妥英國龐大的未清債務款項，估計達550億到600億歐元（590億到650億美元），這次初步交手可能為接下來的談判定調。
雙方也都表示，很想解決英國脫歐後旅居英國300多萬名歐盟公民的地位問題，還有住在歐盟的100多萬名英國人的身分。
英國也希望在兩年內達成新的自由貿易協議，但承認可能需要過渡協議，以讓英國適應新的現實狀況。（譯者：中央社張曉雯）1060329
(中央社)
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