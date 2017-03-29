不孕別只怪老婆 研究：男性因素占4成

懷不上寶寶別只怪老婆，一項國外研究指出，平均每6對夫妻就有1對不孕，其中有近4成不孕原因來自男性，其中高達2/3是因精子缺陷、畸形導致。

林口長庚醫院婦產部生殖內分泌科醫師尤星策今天表示，一項奧地利研究針對全球不孕夫妻進行調查，發現全球不孕夫妻約有50萬對，其中男性、女性問題各占4成，其餘近2成至今仍未找到原因。

凡是談到「不孕」，不少人總會聯想到是女性因素，但實際上男性也有不孕症，尤星策表示，男性不孕原因以精子缺陷、精蟲畸形占最大宗，其餘像是精索靜脈曲張、先天無輸精管、染色體異常影響精子製造等，都是不孕重要因素。

尤星策說，要成功受孕，精子的濃度、品質、活動力、型態都是重要關鍵，正常精子是橢圓形，尾部直、可擺動才能順利地鑽進卵子，若精子頭部偏圓、尾部彎曲、太大或太短，則可能影響鑽進卵子的成功率。

她指出，臨床上許多患者就醫前，多半都試過各種偏方，像是天天吃海鮮、喝蜆精、吃中藥等，但這些方法目前都沒有科學根據，吃過頭甚至有傷身疑慮。

精子異常與生活作息相關，尤星策指出，許多前來求診的患者都有不好的生活習慣，像是肥胖、抽菸、酗酒，而且時常外食、飲食不均衡缺乏維生素與礦物質等營養素，容易造成體內產生過度的氧化壓力，影響精蟲活動力。

尤星策說，夫妻於未避孕情況下，1年或超過1年都未懷孕都算是不孕，呼籲維持正常生活作息，多吃抗氧化蔬果如香蕉、奇異果、蘋果、番茄等，如仍有不孕問題，應就醫尋求專業協助。1060329

(中央社)