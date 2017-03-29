大陸祭重拳管制網路 重慶新規翻牆要罰

大陸官方不僅公然使用網路長城阻絕境內網民到域外網路搜尋資訊，重慶市政府近來還公布一項新規，網民使用網路翻牆工具將被處以罰款，若構成犯罪，還要被追究刑事責任。

美國之音報導，作為中國大陸直轄市之一的重慶市27日發布「重慶市公安機關網路監管行政處罰裁量基準」修訂版。在重慶司法管轄區內的民眾使用網路翻牆工具將可被處罰款，「構成犯罪的，依法追究刑事責任」。

中國大陸網路多年來與世隔絕，是由大陸政府任意操控的「區域網路」。一些國際著名社群網站如臉書（Facebook）、推特（Twitter）、谷歌（Google），甚至學界經常使用的谷歌學術搜尋（Google Scholarship）都被屏蔽。

「重慶市公安機關網路監管行政處罰裁量基準」於2016年7月27日起實施。儘管上路已8個月，但重慶市民及大陸民眾直到最近還不知道有這個基準存在，也不知道它的法理依據為何。

這次修訂後的新規指出，對於初次違法的人，若不以盈利為目的，會面臨停止使用網路、給予警告。以盈利為目的且違法所得在人民幣5000元（新台幣約2.2萬元）以下，責令停止使用網路、給予警告，同時沒收違法所得。

至於若以盈利為目的且違法所得在5000元以上、1萬元以下，責令停止使用網路、給予警告，並對個人處5000元以下罰款，對單位處以5000元以上、1萬元以下罰款，同時沒收違法所得。

大陸當局近年來加強對網路翻牆工具的限制和打壓。中國大陸工業和信息化部1月發布「關於清理規範互聯網網路接入服務市場的通知」，未經電信主管部門批准，不得自行建立或租用網路翻牆工具展開跨境經營。1060329

(中央社)