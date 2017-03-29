塑膠遊樂設施太制式 孩子遊戲權受限

玩遊戲可以刺激小孩發展，不過，專家發現，台灣多數公園都是各式塑膠的組合遊樂器具，有毒害、燙傷疑慮，應多增加鞦韆、沙坑、攀爬等設計，讓孩子玩的更多元。

中華民國職能治療師公會全國聯合會理事長張自強今天表示，很多家長會帶小孩到公園遊戲場玩耍，但以台北市500多處的公園兒童遊戲場中，就有將近400處是罐頭遊具（塑膠式各色制式的組合遊樂器具）。

職能治療師王嵐和同樣關心兒童遊戲權的一群媽媽爸爸們組成「還我特色公園行動聯盟」（特公盟），日前對大台北公園兒童遊戲場進行體檢，希望政府能重視兒童遊戲權，將兒童發展需求融入遊戲場設計，更希望遊具選擇能考量兒童創造力、想像力與美感教育和在地的文化特色，創造特色公園。

王嵐說，台灣兒童遊戲區域常只設定在一小塊兒童遊戲場內，鋪著在日曬下會釋放有機揮發物的橡膠地墊，潮溼時還會有生苔、濕滑危機，也提供小黑蚊等幼蟲生長的環境。橡膠地墊上的遊戲器材更是千篇一律，紅黃藍三原色且沒有美感可言的罐頭遊具。

張自強說，政府應重視使用者（兒童、家長）需求，結合遊戲與兒童發展專家意見，選擇優質的廠商與熟悉兒童及環境的設計師等，重新檢視現有的公園內兒童遊戲場。

他建議，遊戲場應增加可以提供前庭刺激的鞦韆、增加觸覺探索的沙坑與大型攀爬、滑梯、彈跳等不同挑戰性的遊具。同時增加自然鋪面，如木屑、沙子等，只要深度夠和維護得當，保護力比橡膠地墊好。

張自強說，也可用護草墊，讓孩子腳可以踩在真的草上，但遊戲時仍具有保護力，草皮也不易死亡，或設計樹屋、木頭高低跑道等，刺激更多元。

他也表示，如果住家附近公園只有塑膠式的遊樂器具，家長倒不如帶孩子去戶外，多接近大自然對孩子更好。1060329

(中央社)