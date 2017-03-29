李明哲案 尤美女：陸應公布關押地點

中國大陸國台辦發言人馬曉光上午證實，民進黨前黨工李明哲遭國安單位拘留調查。民進黨立委尤美女表示，中國大陸應信守聯合國人權公約，公開以什麼罪名逮捕李明哲、關押地點。

馬曉光上午在大陸國務院台灣事務辦公室例行記者會中表示，李明哲因「涉嫌從事危害國家安全活動」，已接受有關部門調查，目前身體狀況良好。

這是李明哲19日自澳門入境廣東失蹤以來，中國大陸官方首度公布相關情況。但他並未提及李明哲身在何處。

李明哲的妻子李凈瑜下午在民主進步黨籍立法委員尤美女、谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）、陳曼麗、蔡易餘等人與民間團體陪同下，於立法院中興大樓舉行記者會。尤美女在會中作上述表示。

尤美女說，從李明哲事件可以看出，「違反國家安全法」彷彿是中共可以隨意安插在任何人身上的罪名。在台灣宣揚民主理念、人權價值是普世價值，如果這樣的交流就是「違反國家安全」，那麼台灣2300萬人赴中國大陸，每個人都有可能像李明哲一樣，隨時被依「違反國家安全罪」而逮捕。

她表示，中國大陸既然是聯合國人權理事會成員，就應信守聯合國人權公約，宣布以什麼罪名逮捕李明哲、關押地點，並且通知家屬，給予家屬探視權與律師辯護權。

此外，陳曼麗質疑，如果在台灣主張民主自由去到中國大陸就會失蹤或被拘捕，是否代表北京當局手上握有一批「黑名單」，隨時會逮捕名單上的境外人士？另外，李明哲患有高血壓，中國大陸所提供的藥物是否安全？希望能由醫師陪同家屬赴陸探視李明哲。

民間司法改革基金會執行長高榮志則在會中表示，擔心李明哲遭拘捕是中共為了今年實施的「境外非政府組織（NGO）境內活動管理辦法」所採取的「殺雞儆猴」作法，也呼籲朝野黨團與國際NGO團體關注此事。

蔡易餘表示，李明哲很可能是中國大陸「境外非政府組織（NGO）境內活動管理辦法」實施後，因相關條件而被捕的第一個台灣人，如果中國大陸自認開放、進步且要與國際接軌，國際上有這麼多民主國家，中國大陸卻無法容忍一個在境內分享民主經驗的社會工作者，怎麼堪稱泱泱大國。1060329

(中央社)