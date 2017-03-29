勞保年金改革 勞團認為多數人保障不足

我要評比

勞團工鬥今天至勞動部前抗議新出爐的勞保年金改革草案。工鬥認為此方案並沒有面對現行年金制度中，「多數人保障不足」的根本問題。

總統府年金改革委員會將在30日拍板定案本次年金修法內容。其中勞保部分，保費逐年調升至18%；採計年資由60個月延長至180個月；退休年齡一律延後至65歲等。

對此，工鬥表示，政府推出的年金改革方案並未面對現行年金制度中，根本上「多數人保障不足」的問題，且刻意僅處理社會保險的財務問題，並藉由世代對立、破產等論述來推行其修惡方案。

工鬥說，他們反對現行提出的勞保「多繳、少領、延後退」的片面修惡方案，年金修法應以基本保障為前提。

建立年金基本保障，不分職業別者，滿65歲、且社會保險達一定年資者，其職業年金（退休金＋社會保險）不足基本工資，政府應補足之。基本保障的財源應由政府稅收支應，若政府認為稅收不足應，應制定增加資本利得相關稅收政策。

工鬥強調，勞動部應立即召開全台說明會，針對本次勞保修法與年金政策推動與勞工們進行實質討論。1060329

(中央社)