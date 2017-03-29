勞保年金改革 勞團認為多數人保障不足
勞團工鬥今天至勞動部前抗議新出爐的勞保年金改革草案。工鬥認為此方案並沒有面對現行年金制度中，「多數人保障不足」的根本問題。
總統府年金改革委員會將在30日拍板定案本次年金修法內容。其中勞保部分，保費逐年調升至18%；採計年資由60個月延長至180個月；退休年齡一律延後至65歲等。
對此，工鬥表示，政府推出的年金改革方案並未面對現行年金制度中，根本上「多數人保障不足」的問題，且刻意僅處理社會保險的財務問題，並藉由世代對立、破產等論述來推行其修惡方案。
工鬥說，他們反對現行提出的勞保「多繳、少領、延後退」的片面修惡方案，年金修法應以基本保障為前提。
建立年金基本保障，不分職業別者，滿65歲、且社會保險達一定年資者，其職業年金（退休金＋社會保險）不足基本工資，政府應補足之。基本保障的財源應由政府稅收支應，若政府認為稅收不足應，應制定增加資本利得相關稅收政策。
工鬥強調，勞動部應立即召開全台說明會，針對本次勞保修法與年金政策推動與勞工們進行實質討論。1060329
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。