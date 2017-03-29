敗選後首演講狠批新政 希拉蕊嘆自己沒入白宮

希拉蕊再次公開現身顯得心情不錯。(圖/美聯社)

自去年11月敗選之後，美國前國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)沉寂了一陣子，而她終於在28日再次公開發聲，她參加了舊金山職業婦女商會，進行了她敗選之後首場公開演講，當中除了狠批川普政府的新政策，包括內閣中女性比例過低、試圖廢除歐巴馬健保等，而她也難得在選後談自己敗選的話題，當眾感概自己沒能入主白宮。

希拉蕊在這次的演講中，一開場就拿自己去年敗選開玩笑，稱自己「除了白宮，哪裡都不想去」，她更說自己很開心回到大家的視野之內，過去幾個月的生活雖然不如自己預期，但她知道自己在為了更寬容、更公平的美國而戰，也為了還有許多21世紀不能在等的事業而戰，而接下來在這目標的道路上每一步都會陪著大家，藉此來宣告她的回歸。

希拉蕊28日在舊金山參加商會時的演講。(圖/美聯社)

而話鋒一轉希拉蕊便開始批評川普政府的新策，儘管她沒直接提到川普的名字，但仍說「共和黨的總統」內閣中所任用的女性創下了這個世代「最低」的比例，更說自己日前看到川普政府全部都是男性的立法人員在討論涵蓋婦女健保問題的照片，就像是一群狗在幫貓決定事情，也為此感到震驚。

希拉蕊指一群男性在討論涵蓋女性健保議題的照片 。(圖/twitter@mikepence)

希拉蕊也批評川普新政上星期的大挫敗，那就是共和黨試圖推動的新版健保來取代歐巴馬健保(Obamacare)，然而卻因眾議院院長萊恩(Paul Ryan)掌握的票數不足，川普只好在法案表決前將法案撤回。希拉蕊對此表示新版健保會讓2400萬人失去健保，「這個災難性的法案失敗，是全美國人的勝利」。不過希拉蕊也呼籲大家，接下來將面對不好的政策，不儘將會傷害國民，也會讓國家走向錯誤的方向，但大家要「抗拒，堅持，堅決，參與（Resist, Insist, Persist, Enlist）」。

川普推特批評眾議院不調查柯林頓夫婦涉嫌和俄國私下交易，反而對他窮追猛打，並再次否認自己和俄國的聯繫。(圖/推特)

然而儘管希拉蕊開心宣布回歸，意圖重新在政壇大展身手，但她還得先面對川普對她和丈夫前總統柯林頓(Bill Clinton)的指控。川普在27日晚間連發兩則推特針對希拉蕊，似乎是受夠了自己上任以來，大眾對他與俄國的聯繫高度關注與大力批評感到不滿，他表示：「為什麼眾議院情報委員會沒有調查柯林頓夫妻允許大量鈾輸出到俄羅斯」，之後繼續發文表示︰「俄羅斯演講的酬勞給了柯林頓，希拉蕊和俄羅斯關係『重設』，希拉蕊以前也曾稱讚俄羅斯」，針對柯林頓夫婦的意圖十足，同時川普也否認自己和俄國的聯繫，表示「川普與俄國的故事是一個惡作劇」。

(中時電子報)