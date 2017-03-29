Global Mall推Apple Pay優惠 通勤族用戶最多
Apple Pay今天正式在台登場，不少百貨通路也共同上線啟用，Global Mall更為慶祝上線而加碼提供好禮優惠，而且首天啟用已經有不少消費者使用，「像在車站店的用餐時段，尤其通勤族時間會比較趕急，不少人都開始以Apple Pay付錢，以提高結帳速度，而且詢問度也相當高。」，預計帶動電子支付業績量成長將達2成。
自4月1日至30日，Global Mall加碼推出優惠，只要在全台六店館內不限金額消費，綁定Global Mall聯名卡，並使用Apple Pay支付，就能參加「週週抽iPhone7」活動 ，不止便利消費者，更能享受好康優惠。而華泰名品城也同日推出Apple Pay支付方式，今天開通以後就已經有民眾使用，而且因為商圈不止台灣消費者，更有旅客等顧客，對於大家來說都是一個便利的支付方式。
(中時)
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