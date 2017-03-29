不想人擠人？五月天開唱網路全程直播

五月天開唱倒數，公園擠滿人潮。(本報系資料照片、取自中時電子報直播)

中時電子報直擊五月天開唱前人潮。

天團五月天成軍20周年，今(29日)晚間7點將在大安森林公園免費開唱，距離開唱時間不到2小時，現場估計已擠滿超過4千名「五迷」。主唱阿信早前也在臉書寫下「任何的位置，都是最好的相遇，因為你心，與我同在」，公告演唱會全程都會網路直播。

距離五月天開唱不到2小時，大安森林公園早被上千名粉絲擠爆，由於人潮眾多，也難免發生小插曲，現場不時傳出有民眾插隊被工作人員驅離的消息。另外，相信音樂也為了體貼無法前來的歌迷，開放網路全程直播，吸引不少粉絲早早準備好零食，在電腦前也難和偶像一起同歡。

(中時電子報)