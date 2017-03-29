草療健康講座 醫師：失智、長照是台灣未來重要議題
隨著人口老化，失智海嘯來襲，失智症的預防、診療與照顧，成了台灣社會的重大課題；草屯療養院老年精神科醫師沈政男表示，由歐美經驗可知，失智與長照將是未來20年台灣社會最重要的議題之一，也是民眾非常可能會遭遇的議題。
草屯療養院為讓民眾了解失智與長照議題，特邀老年精神科與衛福部長照計畫諮詢專家沈政男醫師就「腦袋裡長了老人斑‧失智症的預防、診療與照顧」舉行精神健康講座。
沈政男醫師從事失智症診療17年，也長期關心長照議題，將從醫療與長照的雙重觀點，與聽眾分享如何創造符合人性的老年照護。他說從歐美經驗可知，失智與長照將是未來20年台灣社會最重要的議題之一。
沈醫師分析，如果80歲以上得失智症機會是5/1，以1個4口之家來說，老爸、老媽、先生、太太，只要活到80歲，就有20%機會得到失智，4個人加總起來，幾乎就是80%的機會，活得更老，就接近100%了；
沈醫師表示，我們不是要盡孝道照顧失智老爸老媽，就是鶼鰈情深、不忍離棄失智老伴，再不然，就是自己失智了，需要別人照顧，雖然每個人遭遇失智症的劇本可能不同，但相同的是，都需要長照資源的協助，值得正視。
(中時)
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