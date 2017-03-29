高雄「兒童發展篩檢月」啟動
真是大隻雞慢啼嗎？兒童節將到，高雄市「兒童發展篩檢月」29日啟動，衛生局、教育局、社會局組成跨局處「推展早期療育專業團隊」，共同辦理多場篩檢及諮詢服務，讓家長掌握家中寶貝的發展狀況，並指導居家療育技巧，為寶貝發展把關。
大家常說7坐8爬9發牙，「我的小朋友1歲了還不會挺直坐好、或是到了1歲半還不會走路，這是大隻雞慢啼嗎？」大部份的家長常有這樣的疑問；為協助家長了解孩子的發展，守護寶貝健康長大，市府特別將4月定為「兒童發展篩檢月」，為小朋友篩檢評估。
社會局長姚雨靜表示，高市目前設置14處早療服務據點、7家聯合評估中心與評估醫院及特教專業巡輔團隊，提供不同的發展篩檢工具，如學前兒童發展檢核表、篩檢護照及社會局創新編印的「兒童發展123」圖文書，供專業人員及家長運用。
「兒童發展篩檢月」由高市各區衛生所、公私立幼兒園、托嬰中心及早療中心據點，於4月同步擴大辦理宣導，今天由三民早療專業團隊於市府員工消費合作社附設幼兒園為小朋友進行發展篩檢，並指導老師、家長善於運用發展篩檢工具。
往後將陸續至壽山動物園、市立美術館、旗津廣濟宮、鳳凌廣場等地辦理多場公開篩檢活動，提供免費諮詢及幼兒發展篩檢，希望就近協助家長瞭解孩子發展狀況、提供協助。
(中時)
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