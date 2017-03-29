隋棠坐母乳監 帥兒抱怨髮扎眼洩復出計畫？

隋棠一打二忙不過來，透露除了坐母乳監一打二外，還邊看劇本，似乎準備復出。(取材自隋棠臉書)

隋棠前年「雙喜臨門」，先是找到好老公，閃嫁謝佩恩繼兄Tony，同年更生下寶貝兒子Max，上個月又添了可愛女兒Lucy，一家四口幸福羨煞他人，隋棠這1年多來選擇專心照顧家庭，開心當幸福人妻與人母，常在臉書跟粉絲分享生活點滴，剛坐完月子的她，凌晨po文透露老公Tony去韓國出差不在家，她一打二一心多用，所幸妹妹乖乖很好帶，但Max可就有怨言囉！

隋棠家目前「三缺一」，自嘲正在坐母乳監的她貼出Max萌照，用兒子的角度寫下「沒人有時間帶我剪頭髮」、「扎到我的目啾(眼睛)了」，看來只有媽媽一個人顧家，確實是分身乏術，粉絲紛紛建議她幫Max換「新髮型」，自己剪碗公瀏海或綁個沖天炮，一定很可愛，勸她試試看，此外，隋棠在標籤處寫下了「邊坐母乳監邊看劇本」，讓粉絲驚喜不已，難道這不是在預告長腿辣媽即將復出嗎？紛紛敲碗坐等她的新作！

(中時電子報)