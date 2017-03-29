「象一家人」兄弟首波主題日 本週末新莊登場

中信兄弟首波主題日，本週末於新莊登場。(中信提供)

中信兄弟首波主題日「Family We Trust 象一家人」，將於本週末 4/1-2 在新莊棒球場登場！球季熱鬧開打，球員們除了努力奮戰，也要讓場邊的球迷們感受大家都是一家人的氛圍。

這次主題日將在場外舉辦小型園遊會，並設置 3 個關卡讓球迷闖關。前 1,000名闖關成功的球迷能夠兌換限量禮物。

此外，園遊會也結合了以家人為出發點的「中國信託慈善基金會－信扶小舖」擺攤，呼應「象一家人」主題。球團也特別準備 2天共 2,000 份的園遊券提供給球迷。每場入場的前 1,000 位球迷將能夠在內野剪票處抽園遊券，園遊券面額分為 10 元、25 元、50 元，通通有獎。此園遊券能使用在 4/1、2 新莊棒球場「場內美食攤販」。

賽前表演部份，4/1 邀請到於「2016 貢寮海洋音樂祭」奪得最佳人氣獎的美式搖滾獨立樂團「Nora Says」進行表演，開球則由中國信託「愛接棒計劃」贊助的基隆市東光國小開球；4/2 則由一樣是「愛接棒計劃」贊助的新北市民安國小帶來賽前戰舞表演及開球。

(中時電子報)