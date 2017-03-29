川普老愛往佛州跑 地方當局困擾要補助

川普（Donald Trump）當上美國總統後，把自己在佛羅里達州的豪宅稱為「冬宮」，三不五時就來此一遊，地方當局也一直要求，因此造成的高昂支出應獲得補償。

法新社與「哈芬登郵報」（The Huffington Post）報導，佛州地方人士現在表示，川普要不就是付錢，要不就是別再來了。

西棕櫚灘（West Palm Beach）選出的聯邦眾議員佛蘭克爾（Lois Frankel）表示：「我們了解總統想來這裡，我們懂的。這裡是天堂，對吧？」

「我們再次提出的要求就是，補償這個郡和這座城市。」

她說，川普大可不必常常造訪他在馬阿拉哥（Mar-a-Lago）高檔度假村的豪宅和高球俱樂部，可以去馬里蘭州的總統度假地「大衛營（Camp David），他可以選擇那樣做，減少來我們這兒的花費」。

西棕櫚灘市長姆奧（Jeri Muoio）也呼應佛蘭克爾的說法。

「總統週末到這裡來的時候，我們的警消人員都必須花120分的力氣上班，因為要雇人，還要付加班費。」

川普1月上任以來，有5次來佛州豪宅過週末。

他造訪期間，此地的空域要關閉、部分路段要封路、特勤人員要出動，還要應付支持和反對的集會人士，對居住在這個人口不多的小度假地、習慣安靜的富裕住戶而言，實在太難以承受。

此外，要是川普將來打算繼續造訪此地，郡還得有資金抵禦網路攻擊，也要有所準備，避免出現恐怖攻擊；若發生恐攻，還得有所因應。

棕櫚灘郡長柏迪克（Paulette Burdick）告訴法新社，川普和中國大陸大型代表團下週就要前來此地，地方當局勢必會有更大的考驗。（譯者：中央社鄭詩韻）1060329

(中央社)