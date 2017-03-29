三亞景區百雞宴 遊客3分鐘吃完一隻雞

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為迎接海南黎苗三月三的到來，三亞一個景區昨天設「百雞宴」，並舉辦充滿趣味的「吃雞大賽」，一名來自海南三亞的陳姓遊客僅用3分鐘吃完一隻雞，獲得比賽冠軍。

中新網報導，每年農歷三月初三是海南黎族苗族傳統的「三月三節」。三亞千古情景區28日邀請千名遊客同時品嘗文昌雞、喝山蘭酒，體驗海南特色美食風俗。

其中，「吃雞大賽」吸引不少民眾，男女老少使出快速吃雞的法寶希望贏得比賽。一名陳姓民眾用3分鐘吃完一隻雞，成為冠軍。

海南黎族苗族傳統的「三月三節」，是當地人最盛大的民間傳統節日，又稱愛情節、談愛日。

自古以來，每逢農歷三月初三，黎苗族人都會身著節日盛裝，挑著山蘭米酒，帶上竹筒飯，從四面八方聚在一起，或祭拜始祖，或三五成群相會、對歌、跳舞、吹奏樂器歡慶佳節，青年男女互相傾訴愛慕之情，直到天將破曉。1060329

(中央社)