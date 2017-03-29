民團拜會民進黨 要求支持陪審制

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台灣陪審團協會今天拜會民進黨副秘書長卓榮泰，要求落實行動綱領，支持陪審團制度。民進黨發言人邱莉莉會後轉述卓榮泰說法指出，需要整合意見之後，再做溝通協調。

台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍、秘書長林珮菁、台灣公民參與協會理事長何宗勳等人，今天拜會民進黨副秘書長卓榮泰；鄭文龍並拿著自己的著作「陪審團：人民當家做主的審判制度」，希望卓榮泰轉交給民進黨主席蔡英文。

鄭文龍提到，曾委託中山大學做過民調，83%民眾支持陪審團制度，將近6成願意當陪審團。

台灣陪審團協會表示，無論是最近總統府召開的司改國是會議，或是立委召開的公聽會，司法院和法務部代表都支持參審制，讓1986年創黨並頒行的民進黨行動綱領「修訂刑事訴訟法規，建立陪審制度」形同具文。

台灣陪審團協會提出三訴求，一，請民進黨主席蔡英文公開支持民進黨行動綱領所主張的陪審團制；二、民進黨從政黨員，尤其是立法委員，都應實踐行動綱領中的「陪審團制」；三，民進黨應處分公然違反行動綱領的從政黨員。

對於台灣陪審團協會的訴求，民進黨發言人邱莉莉會後轉述卓榮泰說法指出，需要整合意見之後，再做溝通協調。1060329

(中央社)