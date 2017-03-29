爭萬華區旅館經營權鬥毆 5人送醫

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台北市萬華區廣州街與梧州街路口，今天發生鬥毆砍人事件，共5人受傷送醫，警方調查，發現疑似是因爭奪旅館經營權，雙方人馬大打出手，詳細原因仍待進一步釐清。

台北市警局萬華分局調查，今天下午2時31分在廣州街與梧州街路口有群眾拿棍棒、刀子鬥毆，警消趕到現場時，有5人受傷，其中一人背部遭砍傷，另名男子頭部也有刀傷，被緊急送醫治療。

警方初步了解，疑似是因爭奪旅館經營權，一言不合才動手，至於詳細案發原因，以及是否有黑道涉入，仍待後續釐清。1060329

(中央社)