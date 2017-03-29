宜蘭安農溪露營休憩區 擬年底完工

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宜蘭縣政府今天說，風景優美的宜蘭三星安農溪分洪堰公園改善計畫，預定年底完工，屆時將增設野餐露營休憩區等。議長陳文昌說，未來應考慮交給社區管理，減輕政府支出。

宜蘭縣三星鄉安農溪兩岸沿線服務性設施，縣府己完成規劃與設計，其中的分洪堰公園改善計畫，預定投入新台幣1300萬元，將增設野餐（露營）休憩區、步道改善、跨橋廣場區及階梯看台、浮水平台和藝術紅磚區等，預定年底完工。

為了解施工進度，陳文昌今天專程前往現場聽取縣府簡報。

陳文昌說，美麗的安農溪沿岸高灘地，現在已成為台灣最具生態休閒的風景區，縣府必須持續規劃服務性的遊憩設施，進一步滿足遊客需求。

他認為，安農溪兩岸沿線服務性設施對當地的美化有所幫助，但未來應考慮交給社區管理，減輕縣政府的支出，也建議最好能透過新設施，將當地安農溪的許多高灘地相互連結，讓遊客有更多的休閒空間。

此外，他也建議再增設如當地養殖的櫻桃鴨等裝置藝品，展現地方特色，吸引更多遊客到訪。1060329

(中央社)