十傑評審委員會 蘇嘉全任主委

立法院長蘇嘉全今天獲聘擔任第55屆十大傑出青年評審主任委員。蘇嘉全說，很榮幸擔任主委，肩上好像有萬斤重擔，因為要幫國家選出優秀的十大傑出青年。

蘇嘉全上午出席第55屆十大傑出青年選拔辦法暨評審主任委員公佈記者會，並從國際青年商會中華民國總會總會長侯宗延手中，接過評審委員會主任委員的聘書。

由於過去十大傑出青年評審主任委員長年由前立法院長王金平擔任，就算去年王金平已卸任院長一職，仍擔任評審主任委員，針對今年改由蘇嘉全擔任，侯宗延表示，過去一直都由立法院長擔任評審主任委員，因為立法院長公正、公開，有公信力。

蘇嘉全自嘲，他今天當了主委，卻從未當過十大傑出青年，這樣好像不夠資格。他在30歲就當國大代表，36歲當立委，40歲前已當了10年的國會議員，可能是以前為推動國會改革，比較愛打架，常被抬出議會，所以才沒人敢推薦他。

不過，蘇嘉全也表示，今天很榮幸接下主委的聘書，雖然聘書不重，但肩上好像有萬斤重擔，因為當了主委，就要幫國家選出優秀的十大傑出青年，而這些青年都是未來引領國家、社會往正確方向前進的人。

蘇嘉全說，去年侯宗延來立院拜訪，盼他擔任今年度評審委員會的主委，當時他遲疑自己是否夠格，但侯宗延說沒有問題，於是就接下主委一職。

侯宗延說，去年王金平卸任院長後仍擔任評審主任委員，主因是邀請的行政流程都是在前一年確定，且王金平一直都對青商總會非常支持，有很多的付出。根據十大傑出青年基金會的官方網站上顯示，目前王金平仍是基金會董事長。1060329

(中央社)