李明哲外還有誰 陸國安為由逮捕的外國人

我要評比

民進黨前黨工李明哲證實遭到中國大陸調查，引發關注。中國大陸近年來大量逮捕境內維權律師與異議人士外，在反間諜法與國家安全法通過後，包括加拿大、美國、瑞典籍外國人也都曾遭逮捕。

中國大陸國務院台灣事務辦公室今天證實，已經失蹤9天的李明哲因為「涉嫌從事危害國家安全活動」，被中國大陸有關部門調查。不過國台辦並未說明李明哲身在何處，僅表示「大陸依法治國，不會對台灣同胞隨意採取人身限制措施」。

事實上，這不是中國大陸第1次逮捕境外人士，特別是在中國大陸於2014年11月公布施行「反間諜法」與2015年7月頒布「國家安全法」後，中國大陸官方對於境外非政府組織在中國大陸境內活動更有法源，也更強化監控在中國大陸活動的外國人。

以下為過去幾年來，遭到中國大陸檢調單位以涉嫌從事間諜活動或是危害國家安全活動為由，遭到逮捕的港澳與外國人士：

●2014年8月4日，加拿大基督教援助工作者高凱文夫婦（Julia and Kevin Garratt）被捕。

他們被控為加拿大從事間諜活動並竊取中國大陸國家機密為由，在居住的遼寧省丹東市一家餐廳遭到逮捕。茱莉亞於2015年2月釋放，高凱文在羈押2年後，在加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）的積極斡旋下，於2016年8月返回加拿大溫哥華。

●2015年3月，越裔美籍商業顧問潘婉芬被捕。

她過境前往澳門時遭到帶走，隨後被控從事間諜工作遭起訴。目前關押在廣西南寧。

●2015年6月，4名日本人先後遭到逮捕。

日本共同社報導，包括1名日本語學校女性負責人、1名日中交流團體男性成員在內共4名日本人先後在中國大陸遭到逮捕，理由是從事間諜活動。其中3人隨後遭到起訴。

●2015年10月至12月，香港銅鑼灣書店多名股東、店長、經理等人陸續遭逮捕。

以出售中國大陸無法出版極發受的政治書籍聞名的香港銅鑼灣書店經營者李波（英國公民）、店長林榮基，與股東桂民海（瑞典公民）、呂波，業務經理張志平5人，先後在泰國、中國大陸與香港失蹤。

他們先後出現在親中國大陸媒體「接受訪問」並「公開認罪」後，於2016年3月陸續釋放。但桂民海至今仍未釋放。

●2016年1月4日，瑞典公民達爾林被捕。

中國人權衛士緊急救援協會（Chinese Urgent Action Working Group）共同創辦人、瑞典公民達爾林（Peter Dahlin）在北京搭機前往泰國時遭到逮捕，隨後被控危害國家安全。他在「公開認罪」後，被北京當局驅逐出境。1060329

(中央社)