台中市議會預算攻防戰黨團協商破裂明日再起風雲

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民進黨團議員一字排開，手持標語召開記者會，高喊「全天候備戰、技術性撤簽」；呼籲各黨團都能站在理性的角度審查預算。（陳世宗攝）

泛藍議員在會場高舉「我們要開會」看板，痛斥執政黨不開會惡意杯葛議會審查預算，態度傲慢行為惡劣犧牲市民權益！（陳世宗攝）

台中市議會29日召開臨時會二讀會，國、民兩黨就市府追加35.5億元的追加預算展開攻防戰，雙方政黨協商破裂；國民黨下午動員準備開會時，民進黨團採技術性撤簽而流會。國民黨批民進黨團逃避預算違法編列及浮濫編製；民進黨反駁是為讓國民黨團野蠻破局。

市府表示，本次追加預算項目多是與民生相關重要建設，包括大雅上楓國小活動中心興建、水湳轉運中心規畫設計監造、興建仁愛之家多功能大樓、路平專案；還有如充實愛心食物銀行、公共自行車租賃系統建置及營運管理、綠空鐵道軸線計畫等，將努力爭取議會支持！

國民黨團書記長李中說，預算爭執重點係上次會期預算決議刪除及市府自行調整刪除的民生預算共計4億元，不滿3個月，市府又原封不動提出追加預算，顯見市府並無判斷政策重要性與必要性的能力，更藐視議會欲嫁禍於國民黨議員，民進黨議員淪為市府傀儡違背市民所託。

民進黨團總召何文海表示，政黨協商時國民黨團指出大會刪掉的預算，不能在同年度再進行追加；根據市府法制局解釋，依據預算法被刪除的預算是不能動用第二預備金，而不是不能追加預算；希望通過預算，一起捍衛台中市民的預算與權益。

國民黨與超黨派議員在會場高舉「我們要開會」的看板，痛斥執政黨不開會惡意杯葛議會審查預算，顯見態度傲慢、行為惡劣犧牲市民權益。民進黨團議員手持標語，召開記者會，高喊「全天候備戰、技術性撤簽」，呼籲各黨團都能站在理性的角度審查預算，雙方30日將攻防再戰！

(中時)