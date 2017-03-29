台東縣政府表揚448位模範兒童

台東縣政府頒獎表揚模範兒童，成功國小合唱團串場演出，帶來歡樂。（莊哲權攝）

慶祝兒童節，台東縣長黃健庭29日頒獎表揚448位模範兒童，受獎的小朋友盛裝打扮，有人穿上禮服，也有人穿上原住民傳統服飾，黃健庭說，每位孩子都是父母心中的寶貝，期許孩子們成為「健康、樂活、閱讀、成長」的好兒童。

台東縣政府昨天提前在縣府文化處藝文中心舉行兒童節模範兒童表揚大會，邀請台東市與卑南鄉的模範兒童參加，縣長及教育處副處長劉俊毅，逐一頒獎給台東大學附小江芷妤、溫泉國小附幼陳薀怡、新生國小黃于芩、青荳芽幼兒園廖玨澐等448位模範兒童。

黃健庭表示，受到少子化的影響，每年國中小都面臨減班的考量，每位孩子都是父母心中的寶貝，我們必須要培養孩子未來具有國際觀、有競爭力及高尚的品德，更期待未來在所喜歡與努力的領域嶄露頭角。

會中也有新生國小管樂團、成功國小合唱團，及縣立新生幼兒園小朋友的表演，出，也為表揚大會增添趣味；會場外，獲獎的小朋友忙著與老師、家長合照，場面歡樂。

(中時)